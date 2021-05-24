24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:59 — REGNUM Видеоролик с тем, как выпускники одной из школ в Горно-Алтайске решили поздравить свою учительницу прямо в роддоме, вызвал бурю эмоций среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 24 мая в социальной сети Facebook.

Николай Богданов-Бельский. День рождения учительницы. 1920-е

«Какие молодцы ребята! Уважаю! Видимо, учительница любила и любит своих учеников, и фундамент каждого из них заложила красивый и крепкий! Теперь они могут идти по жизни с правильными взглядами. Она научила их быть благодарным и любящими! Мои поздравления мудрому и доброму учителю! Счастья вам!» — написала Елена Т.

Многие пользователи оказались очень воодушевлены увиденными кадрами. Люди считают, что в России растёт очень правильная, любящая и здоровая молодежь.

«А говорят, мол, у нас плохая молодёжь. И ребята молодцы, и учительница, видимо, достойная! Браво!» — пишет Лидия Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что, судя по всему, не всем детям доводится взаимодействовать с такими учительницами, которых хочется поздравить прямо в роддоме.

«У меня слезы от этого видео. Знаете, как бывает, не всем везёт в школе, с классом, с учителями. Как же это прекрасно, когда такое видишь», — поделилась своими чувствами Марта Л.

Выпускники танцуют перед роддомом Цитата из видео

Ряд пользователей отметили, что подобные поздравления останутся в памяти на многие годы, потому что эмоции, которые сопровождают это события, настоящие и ничем не заменимые.

«Этот подарок учительница запомнит навсегда. Лучшая награда за её работу» — считает Татьяна В.

Отдельные люди задались вопросом, зачем детям было лезть учительнице в окно, если можно было их оставить в приёмном покое. Им ответили те, кто считает, что подарок, переданный лично в руки, является намного более приятным.

«А цветы обязательно было в окно передавать? Нельзя разве было передать их через приёмный покой?» — задаётся вопросом Ирина К.

Часть граждан вспомнили, что подобных событий в жизни Советского Союза было очень много, но в современной России почему-то жизнь стала более циничной, блёклой и безлюбой.

«Вот так и было в СССР, только не обязательно в роддоме, но большой праздник на школьном стадионе — цветы, вальс и хорошее настроение! Ребята, так держать! Молодцы, какие же Вы молодцы!» — пишет Константин Ш.

Глеб Барабанщиков. Выпускники. В добрый путь. 1945

Нашлись и те, кто отметил, что подобные новости позволяют людям перевести своё внимание с недавних трагических событий, которые заставляют людей ассоциировать школы с чем-то опасным и страшным.

«Радостно видеть, что в школах не только стреляют и убивают. Остались ещё островки спокойствия и простой человеческой жизни в России. Надо это ценить», — написал Евгений Ч.

Напомним, 22 мая в социальных сетях стал активно распространяться видеоролик, на котором видно, как выпускники одной из школ в Горно-Алтайске решили поздравить свою учительницу прямо в роддоме.