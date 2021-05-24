Казань, 24 мая, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии оставил без рассмотрения иск управления МЧС РФ по республике, которое требовало долю в одном из долгостроев компании «Фон», принадлежащей фигуранту уголовного дела Анатолию Ливаде. Судья отметил, что заявленные истцом требования «по сути направлены на исключение объектов недвижимости из конкурсной массы» обанкроченного ООО «Фон», что может привести «к удовлетворению требований истца во внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных кредиторов должника». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В основе спора лежал инвестиционный договор от 2008 года, участниками которого были ООО «Фон» и Приволжско-Уральский региональный центр МЧС России, выступавший заказчиком. По договору на участке площадью 8,7 га, находящемся в федеральной собственности, планировалось построить социально-жилой комплекс.

По условиям договора заказчик в лице госведомства должен был приобрести в доме 17 239,2 кв. м общей жилой площади — не менее 13,2% от общей жилой площади. Но в августе 2019 года застройщик был признан банкротом. В 2020 году в рамках банкротного дела суд передал имущество «Фона» фонду республики по защите прав дольщиков. В состав имущества вошёл и договор передачи земельного участка с находящимися на нём неотделимыми улучшениями и обязательства застройщика. Это и стало основанием для обращения управления МЧС в суд.

Ведомство просили признать действующим инвестиционный договор на весь срок строительства дома и признать права собственности РФ на долю в жилых домах в оговоренном договором объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа «Фон» была основана Анатолием Ливадой, который позднее стал фигурантом уголовного дела о хищении 2,3 млрд рублей у 3,2 тысячи дольщиков.

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