Подгорица, , 06:33 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич выразил полную открытость к сотрудничеству Черногории с Глобальным советом по терпимости и миру. Он с президентом этого совета Ахмедом Мохамедом Альджарваном рассмотрел способы развития отношений и партнерства. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Председатель парламента высоко оценил усилия послов в направлении продвижения толерантности и мира во всем мире, добавив, что необходимо совместно объединить усилия на международном уровне.

Альджарван представил президенту ассамблеи миссию организации, которую он возглавляет, отметив, что глобальный совет по терпимости и миру был создан как международная платформа, посвященная распространению идей толерантности, мира и благородных целей.

Он изложил инициативы и мероприятия, связанные с парламентским уровнем сотрудничества, в частности планы относительно развития сотрудничества с балканскими странами.

Говоря о необходимости укрепления ценностей, упомянутых организацией наследия, в частности мира, общности и терпимости, президент Бечич выразил полную готовность к сотрудничеству парламента Черногории с глобальным советом по терпимости и миру.