Москва, , 02:49 — REGNUM Период аномально сильной жары продлится в течение нескольких ближайших дней на Урале и в Поволжье. Об этом 23 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, «несусветно жаркая погода» будет наблюдаться на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. В этих регионах дневные значения температур превысят климатическую норму на 8−12, а кое-где и на 13 градусов. Здесь сохранится риск повышенной пожароопасности в течение ближайших пяти дней.

В Челябинской и Омской областях установится жаркая погода, днём температура воздуха составит +36…+37 градусов. В Екатеринбурге днём столбик термометра поднимется до +30 градусов, а, возможно, и выше. В Курганской области температура будет на 7 градусов, а в Омской и Тюменской областях на 10 градусов выше нормы. Кроме того, аномальная жара сохранится в течение ближайших нескольких дней в Свердловской и Оренбургской областях и в Пермском крае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гидрометцентре спрогнозировали тёплое и комфортное лето в России.

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