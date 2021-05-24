Подгорица, , 06:31 — REGNUM Председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич будет находиться 24 и 25 мая с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В первый день визита в Сараево премьер-министр встретится с председателем Совета министров Зораном Телгети, председателем парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем и его заместителями, председателем и членами президиума БиГ Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем и премьер-министром Федерации Боснии и Герцеговины Фадилом Новаличем.

Во второй день визита Кривокапич будет находиться в Баня-Луке, где он встретится с президентом Республики Сербской Желько Цвиянович и премьер-министром Радованом Вишковичем.