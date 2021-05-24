Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии сделал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес совместно с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ. Документ был опубликован 24 мая пресс-службой Менендеса.

Менендес призвал Международную организацию гражданской авиации [ICAO] начать расследование инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, которое конгрессмен охарактеризовал как «явное нарушение свободного международного воздушного транзита и угрозу для авиации».

До проведения расследования Менендес потребовал ввести запрет на полёты над территорией Белоруссии, в том числе на полёты в страну и из неё. Кроме того, предлагается отстранить Белоруссию от организации.

Также американские законодатели обратились к странам НАТО и ЕС с призывом о вводе санкций в отношении белорусского руководства и приостановить ему «возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе». Утверждается, что действия белорусских властей «поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу».

В документе содержится призыв освободить Романа Протасевича и других политических заключенных «немедленно и без всяких условий» и настоятельная рекомендация о проведении в Белоруссии «свободных выборов под наблюдением ОБСЕ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 мая самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстеренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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