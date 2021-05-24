Москва, , 01:54 — REGNUM Сайт партии «Единая Россия» подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Сообщение об этом 23 мая размещено в официальном телеграм-канале партии.

Отмечается, что официальный сайт «Единой России» был атакован с нескольких тысяч IP-адресов перед предварительными голосованиями (или праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. На сайте «Единой России» фиксируются попытки найти уязвимость класса SQL-injection.

Система защиты сайта своевременно оповестила администраторов IT-департамента партии, которые оперативно обеспечили блокировку адресов атакующих. По словам руководителя IT-проектов партии Вячеслав Сатеева, география адресов достаточно разнообразно, что говорит об использовании так называемого бот-нета. Это сеть, созданная из взломанных компьютеров по всему миру, чьи реальные владельцы возможно даже не подозревают об использовании их оборудования для подобных целей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЦИК заявила о готовности противостоять провокациям на выборах в сентябре, включая технологии, способствующие «сносу» выборов.

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