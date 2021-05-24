Белград, , 06:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, посетив 23 мая монастырь Поганово, где он побеседовал с епископом Василием и духовенством, заявил, что не читал последние неофициальные планы образования автономии северной части Косово, и что он не хотел бы высказываться о чем-то, чего не видел. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Пусть они проделают свою работу, мы проделаем нашу», — отметил Вучич, попросив прокомментировать просьбы Приштины исключить четыре сербских монастыря из категории находящихся под угрозой исчезновения памятников в списке ЮНЕСКО.

Когда его спросили, пугает ли это его, он ответил отрицательно, отметив, что это беспокоит его.

«Меня ничего не пугает, но меня это беспокоит. Мы будем сражаться и спасем Дечане, Грачаницу, Богородицу Левишку, Баньску, Печскую Патриаршию», — подчеркнул Вучич.