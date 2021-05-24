Москва, , 00:53 — REGNUM Главного редактора телеграм-канала Baza Никиту Могутина отпустили из ОВД «Китай-город» в Москве. Об этом 24 мая сообщил сам Могутин в своём телеграм-канале.

По словам Могутина, он не понимает, какова причина его задержания, сотрудники полиции этого не рассказали. С главреда телеграм-канала Baza взяли обязательство о явке, он должен будет приехать в отдел полиции завтра. Могутину обещали разъяснить, по какой причине он оказался в розыске.

Канал Baza предполагает, что задержание Могутина может быть связано с работой на несанкционированной акции 21 апреля. Однако, по данным Baza, главред находился на съёмках акции в составе съёмочной группы, руководство канала уверяет, что все документы, необходимые для освещения митинга были поданы заранее.

Представители ГУ МВД по городу по Москве до настоящего момента не давали никаких комментариев по поводу создавшейся ситуации.