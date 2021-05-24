Потоси, , 00:22 — REGNUM Пять человек, в том числе четверо чиновников из правительства департамента Потоси и водитель погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Боливии. Об этом 23 мая сообщает местное радио Pio XII.

По данным местной полиции, ДТП произошло в районе муниципалитета Чикиута. Микроавтобус с пассажирами направлялся из Йайагуа в столицу департамента Потоси. По предварительной информации, транспортное средство сорвалось со стометрового обрыва на горной дороге.

На месте происшествия погибли пять человек, ещё трое пострадавших были доставлены в больницу Чукиута. Обстоятельства и причины, приведшие к трагедии, устанавливаются.

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