24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ошеломительный успех российских школьников на Азиатской олимпиаде по физике.

Тимур Кондратьев, , 08:32 — REGNUM Победа команды российских школьников на Азиатской олимпиаде по физике, в ходе которой ребятам удалось завоевать восемь золотых медалей и обновить абсолютный рекорд, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная Росcии по физике Edu.gov.ru

"Молодцы, ребята! Спасибо за ваше стремление к знаниям и ваш труд! Огромная благодарность вашим учителям и родителям!» — написала Оксана К.

Множество комментаторов выразили свои самые громкие поздравления в сторону школьников из России. Люди убеждены, что такие дети — настоящее доказательство силы российского образования, которое позволит новому поколению в будущем добиться небывалых высот.

«Молодцы ребята! Лучший ответ скептикам и нытикам, воющим о нашем «загубленном» образовании!» — пишет Дмитрий Ф.

Некоторые пользователи посетовали на то, что руководство России зачастую разбрасывается молодыми талантами, в результате чего множество повзрослевших гениев отправляется работать на Запад, где таких не только «вкусно кормят», но и по достоинству ценят.

«Ребята, молодцы! Будущие граждане ЕС, США и Китая! К сожалению, в России вас ждёт забвение и зарплата в 15 тыс. рублей», — считает Денис П.

«Потом наши одаренные школьники после окончания университета уедут за границу. Потому что в России им ловить будет просто нечего», — поделился своим мнением Алмаз М.

Часть пользователей возмутились тем, что российское телевидение загажено всевозможными развлекательными и бессмысленными телешоу, в которых нет настоящих героев, таких как российские школьники, которые бьют рекорды в интеллектуальном соревновании.

«Почему их не приглашают в ток-шоу, на новостные каналы? Почему мы должны смотреть на различных деградантов, а не на этих умненьких ребят?» — задаётся вопросом Оксана П.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд граждан считают, что подобный пример должен стать главным для подрастающей молодёжи, но вместо этого взор детей обращён на кривляющихся непонятных людей в TikTok.

«Вот это уровень! А не то, что это тиктокнутое быдло с дерьмом вместо мозга!» — заметила Татьяна Ш.

Отдельные люди призвали руководство нашей страны не допустить, чтобы подобные талантливые дети оказались никому не нужны в России. Это самые достойные граждане нашей страны, и их нужно беречь, считают пользователи.

«Ребята настоящие молодцы! Теперь их тут осталось удержать. А то перекупят — и поедут на благо Запада трудиться. Они нашей стране нужнее!» — считает Константин М.

В свете последних событий редкие комментаторы не отбросили вероятность того, что иностранцы могут поставить под сомнение достижение российских ребят.

«Найдут ли в их анализах допинг? Вот в чём вопрос! Бесспорно, ребята молодцы, но жаль, что призовые у них, скорее всего, значительно меньше, чем у футболистов», — отметил Аркадий Д.

Напомним, 23 мая пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что команда российских школьников взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.