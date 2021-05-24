Париж, , 00:18 — REGNUM 23 мая «Ницца» в рамках последнего 38 тура Лиги 1 сезона 2020/21 одержала волевую победу над «Лионом» со счетом 3:2. Игра проходила в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 14-й минуте встречи 28-летний камерунский форвард Карл Токо-Экамби открыл счет после передачи Мемфиса Депая — 1:0. Через 13 минут нападающий сборной Дании Каспер Дольберг восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце половины Токо-Экамби оформил дубль — 2:1. В роли ассистента также выступал Мемфис Депай. В дебюте второй половины Хассан Камара отметился забитым мячом — 2:2. Этот мяч стал для француза вторым в сезоне в рамках Лиги 1. Через 7 минут 20-летний защитник молодежной сборной Франции Вильям Салиба принес «Ницце» победу, замкнув передачу Амина Гури — 2:3.

Статистика матча («Лион"/ «Ницца»)

Удары 13/14

Удары в створ 6/6

Нарушения 8/10

Владение 54%/46%

Угловые 6/6

«Лион» потерпел поражение, но остался на четвертой строчке с 76-ю очками. Четвертой место позволит клубу участвовать в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона. «Ницца» набрала 52 очка и осталась не девятом месте.

Для лидера «Лиона» Мемфиса Депая этот матч стал последним в составе французской команды. Летом футболист покинет клуб в статусе свободного агента. На нападающего сборной Нидерландов претендуют туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».