24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:04 — REGNUM Заявление замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой о том, что лидеры стран ЕС на грядущем саммите будут обсуждать новые санкции против России, но при этом заявят о нежелании конфронтации с Москвой, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Они там, в Евросоюзе, дообсуждаются, как и в 1941 году. А результат будет таким же, как и в 1945 году. Недобитое будет добито!» — считает Василий П.

Многие комментаторы считают, что вскоре у России попросту лопнет терпение. Либо же обсуждение Евросоюзом вопросов санкционной политики против нашей страны может резко переключиться на ультимативные требования к Москве, которые не приведут ни к чему хорошему.

«Запад уже приговорил Россию к ликвидации. Теперь не отступит. Или мы их, или они нас. Третьего не дано», — поделился своим мнением Александр Б.

Некоторые пользователи убеждены, что страны Запада только и заняты тем, чтобы создать из Российской Федерации образ врага, которого можно год из года обсуждать, но ни к чему конкретному не приходить.

«Вот нашли себе работу от безвыходности. Больше нечем заняться. Всё рисуют себе врага, чтобы поднять видимость собственной значимости», — предполагает Мила С.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Часть людей убеждены, что подобные обсуждения России в ЕС призваны создать для европейского обывателя видимость работы среди их бюрократов. Иначе, уверены люди, народ Европы попросту скинет с себя этих абсолютно бесполезных чиновников.

«Ярым антироссийским чиновникам из Брюссельской евробюрократии, у которых не прокатывают и рушатся политические сценарии по подминанию под себя Российской Федерации, заняться больше нечем, кроме как придумывать очередные санкционные палочные меры. Они только и могут, что помахать вилами в сторону России», — написал Paul P.

Отдельные пользователи выразили своё возмущение тем, что Европа заявляет о своём недовольстве внешней политикой России, но пытается ударить по простому российскому гражданину.

«Лидеры Европейского союза, как вы понять не можете, что все ваши санкции бьют по простому российскому народу, а не по «царю» и его придворным. Я просто вас ненавижу!» — обращается Андрей У.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто посоветовал, каким образом лучше всего следует поступить представителям ЕС. Граждане считают, что Европе нужно полностью отказаться от российских ресурсов, перестав тем самым мучить как себя, так и Россию.

«Самая сильная санкция против России со стороны ЕС заключается в том, чтобы полностью отказаться от российского сырья. В этом случае наши чинуши взвоют так, что слышно будет на другом конце земного шара», — написал Валерий Ф.

Напомним, 23 мая замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила в интервью «Чешскому радио», что лидеры стран ЕС на грядущем саммите будут обсуждать новые санкции против России, но при этом заявят о нежелании конфронтации с Москвой.