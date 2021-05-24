Париж, , 00:11 — REGNUM 23 мая в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» столичный «Пари Сен-Жермен» в рамках заключительного 38-го тура Лиги 1 обыграл «Брест» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 37-й минуте полузащитник «Бреста» Ромен Февр срезал мяч в свои ворота — 0:1. На экваторе второй половины форвард сборной Франции Килиан Мбаппе удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Анхеля Ди Марии — 0:2.

«Пари Сен-Жермен», набрав 82 очка, остался на второй строчке, так как «Лилль» одержал победу в параллельном матче над «Анже» (1:2). «Пари Сен-Жермен» впервые за последние четыре сезона не смог стать победителем Лиги 1. «Брест» с 41-м очком остался на семнадцатой позиции.

Стартовые составы команд:

«Брест»: Ларсоннер, Дюверн, Шардонне, Перро, Фауссурье, Белькебла, Онора, Февр, Магнетти, Шарбоннье, Мунье.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Дагба, Алькантара, Перейра, Эррера, Мбаппе, Неймар, Ди Мария.