24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:30 — REGNUM Задержание в аэропорту Минска основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича после того, как самолёт сел из-за ложного сообщения о минировании, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Василмий Перов. Отпетый. 1874

"Представляю себе лицо этого олуха! Думал, тявкать из-за границы безопасно, а тут вон как обернулось!» — заметил Dmitry L.

Многие пользователи были ошарашены тем, каким образом белорусским силовикам удалось задержать главу оппозиционных Telegram-каналов. Люди убеждены, что революционер на то и революционер, что должен быть готов встретиться с серьёзным препятствием на своём пути со стороны государства.

«Ну, они поиграли в революционеров, теперь в полной мере прочувствуют, что означает быть настоящим революционером. Как те ребята, которых били дубинками. За слова нужно отвечать», — указал Антон Г.

Некоторые предрекли серьёзные последствия для Белоруссии после данного инцидента. Люди убеждены, что столь радикальные меры могут сыграть против международной репутации республики.

«Теперь через Беларусь самолёты летать перестанут. Подобные меры, кстати, могут быть применены и против самого Лукашенко в случае серьёзного обострения отношений с Европой», — предполагает Динар Х.

Акции протеста в Минске осенью 2020 года © ИА REGNUM

Часть пользователей указывают на то, что подобные инциденты уже имели место быть. К примеру, западные страны не гнушались насильно сажать самолёты руководителей других стран.

«Прежде чем писать про «тирана» Лукашенко, вспомните, что произошло с самолётом президента Боливии, когда американцы Сноудена ловили!» — напомнил Михаил М.

Ряд пользователей также напомнили, что соседняя Украина после переворота на Майдане тоже не испугалась развернуть самолёт, летевший в Белоруссию, чтобы найти там якобы пророссийского политика.

«В 2016-м Украина развернула борт с пассажирами Belavia, вылетевший из Киева в Минск, тоже из-за какого-то одного политика. И тоже были угрозы (задокументированные) от диспетчера или СБУ насчёт «поднятия истребителей». Вопрос: почему тогда вся «демократическая общественность» молчала, не называя это преступлением, беспределом, не призывали ввести санкции против Украины? Вопрос, естественно, риторический», — написал Дмитрий П.

Самолет авиакомпании Ryanair AlexBabashov

Нашлись и те, кто убеждён, что теперь США потеряли эксклюзивное право на жёсткие действия против неугодных правительству лиц. Не Белоруссия была первой, кто такое сделал, указали граждане.

«Теперь не только Соединённым Штатам дозволено задерживать и сажать на большие сроки неугодных им граждан, таких как Бут и Ярошенко!» — отметил Виталий Р.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича после того, как самолёт сел из-за ложного сообщения о минировании.