Лилль, Франция, , 00:01 — REGNUM 23 мая «Лилль» в Анже на стадионе «Стад Раймон Копа» в рамках заключительного 38-го тура французской Лиги 1 2020/21 одержал победу над «Анже» со счетом 2:1. Победа в этом матче принесла «Лиллю» победу в чемпионате. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 10-й минуте встречи забил 21-летний канадский нападающий Джонатан Дэвид после передачи Ренату Санчеша — 0:1. В конце первого тайма Бурак Йылмаз удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти — 0:2. В компенсированное время Анжело Фюльжени забил «гол престижа» — 1:2.

Желтые карточки получили Ренату Санчеш и Зеки Челик на 75-й и 78-й минутах соответственно. На матче работала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Стартовые составы команд:

«Анже»: Бернардони, Павлович, Капель, Тома, Мансо, Мангани, Фюльжени, Кабо, Бобихон, Лаге, Диони.

«Лилль»: Меньян, Челик, Джало, Ботман, Мандава, Языджи, Санчеш, Андре, Сумаре, Дэвид, Йылмаз.

Одержав 24-ю победу в сезоне и набрав 83 очка, «Лилль» остался на первой строчке. «Анже» с 44-мя очками расположился на тринадцатом месте.

В последний раз «Лиллю» удавалось выиграть Лигу 1 в сезоне 2010/11. В том сезоне «Пари Сен-Жермен» набрал 60 очков и занял четвертую строчку.