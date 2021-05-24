24 мая 2021 | Время чтения 5 мин

С учётом того, что усовершенствованный ракетный арсенал Южной Кореи в военное время будет находится под оперативным управлением США, в конечном итоге получается увеличение американского ударного ракетного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Васильев, , 08:25 — REGNUM В Вашингтоне 21 мая 2021 года прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ходе совместной пресс-конференции глава Южной Кореи сказал: «Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

История руководящих принципов по ракетам (ROK-US missile guidelines) следующая. Первое соглашение появилось в октябре 1979 года, именно в тот момент Вашингтон передал Сеулу основные технологии и компоненты для ракетных разработок. В начальном документе были прописаны ограничения по дальности полёта южнокорейских баллистических ракет (180 километров) и по весу боеголовки (500 килограммов). В 1990 и 1997 годах заключались модифицированные соглашения на эту тему.

Соглашение от 1997 года в сторону либерализации пересматривалось четыре раза: в 2001, 2012, 2017 и 2020 годах. Со временем были сняты ограничения по весу боеголовок баллистических ракет, также была увеличена их предельная дальность — до 800 километров, плюс Сеулу разрешили создавать твёрдотопливные двигатели для космических ракет-носителей.

Фактически на момент отмены руководящих принципов по ракетам действовало одно серьёзное ограничение — ограничение по дальности полёта баллистических ракет, которая не должна была превышать 800 километров. Теперь Южная Корея получила возможность свободно развивать свою ракетную программу без каких-либо ограничений, т. е. полный «ракетный суверенитет».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден President.go.kr

В настоящее время Сеул располагает двумя марками баллистических ракет с дальностью поражения до 800 километров. Речь идёт о ракете Hyunmoo 2С с дальностью полёта 800 километров и весом боевой части 500 килограммов. Дальнейшим развитием марки Hyunmoo 2С является двухступенчатая твёрдотопливная ракета Hyunmoo 4 с дальностью полёта 800 километров и весом боевой части 2000 килограммов.

Кроме того, с 2006 года Южная Корея разрабатывает, производит и развёртывает семейство крылатых ракет наземного и морского базирования Hyunmoo 3 в нескольких модификациях. Дальность этих крылатых ракет возросла с 500 до 1500 километров, вес боевой части — до 500 килограммов.

Согласно пятилетнему среднесрочному плану развития обороны Южной Кореи на 2021−2025 годы, на военные нужды будет израсходовано около 250 млрд долларов США. Повышение военных расходов будет идти ежегодно: с 42 млрд долларов в 2020 году до 57 млрд долларов в 2025 году.

В качестве приоритетов закупочной политики в данном документе определены значительное увеличение количества крылатых и баллистических ракет, создание многоуровневой системы противоракетной обороны, создание системы предупреждения о ракетном нападении.

Интересная деталь. Общие расходы на закупки и НИОКР за пять лет должны составить 85 млрд долларов. Повышение этих расходов будет идти от года к году: с 14 млрд долларов в 2020 году до 20 млрд долларов в 2025 году.

Солдат армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

Можно констатировать, что появление южнокорейских баллистических ракет средней дальности не за горами. Это дело ближайших 3−5 лет.

Следует заметить, что снятие ограничения по дальности полёта ракет Южной Кореи создаёт серьёзную угрозу не только для КНДР, но и другим странам-соседям. В первую очередь Китаю. Расстояние по прямой от Сеула до Пекина составляет 953 км. Получается, что скоро южнокорейские ракеты смогут запросто доставать до Пекина.

Таким образом, прекращение действия руководящих принципов по ракетам позволит Вашингтону шире использовать ракетный потенциал Сеула для сдерживания Китая.

В ходе совместной пресс-конференции 21 мая 2021 года Мун Чжэ Ин также ответил на вопрос по Тайваню: «Что касается мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы согласились с тем, насколько важен этот регион, особенно с учётом особенностей отношений между Китаем и Тайванем. Мы решили более тесно работать над этим вопросом в будущем».

Надо понимать, что баллистические ракеты Южной Кореи с дальностью более 800 километров будут представлять угрозу не только Китаю, но и России. В радиусе поражения данными ракетами оказывается российский Дальний Восток.

Например: расстояние по прямой от Сеула до Владивостока — 742 километра, от Сеула до Хабаровска — 1379 километров, от Сеула до Благовещенска — 1416 километров, а от Сеула до Комсомольска-на-Амуре — 1648 километров.

Сеул наряду с Токио является ближайшим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Южной Корее размещён американский воинский контингент в количестве 28,5 тысячи человек.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

Для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР после Корейской войны 1950−53 годов Южная Корея передала право управления своими войсками Соединённым Штатам. В 1994 году Сеулу было возвращено право управления войсками в мирное время, однако у США до сих пор остается право оперативного управления Вооружёнными силами Южной Кореи в военное время.

Договорённость о передаче Сеулу оперативного управления войсками в военное время было достигнута ещё в 2007 году. Однако само действие с тех пор неоднократно переносилось. На данный момент есть план передачи от США Южной Корее оперативного контроля над южнокорейскими войсками в военное время к 2022 году. Но если стороны придут к выводу о необходимости усиления Вооружённых сил Южной Кореи, то передача может быть перенесена на более поздний срок.

С учётом того, что усовершенствованный ракетный арсенал Южной Кореи в военное время будет находится под оперативным управлением США, в конечном итоге получается увеличение американского ударного ракетного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Следует также учитывать и планы Соединённых Штатов по развёртыванию в АТР своих ракет меньшей и средней дальности.

Ничего хорошего из этого не выйдет, т.к. и Китай, и Россия должны будут предпринять ответные меры, в том числе и симметричные. Таким образом, в среднесрочной перспективе Азиатско-Тихоокеанский регион ожидает новый виток напряжённости с повышенным риском возникновения крупномасштабного военного конфликта.