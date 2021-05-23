Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов снизилась более чем на 11% и стала составлять $33,7 тыс. Это 23 мая следует из данных торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 23:44 мск за биткоин дают $33,7 тыс., что есть снижение на 11,85%.

Напомним, 19 мая руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что не исключено, что в будущем наступит «смерть» биткоина и переход в раритетные криптовалюты с исключительно нумизматической ценностью.

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