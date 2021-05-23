Бисау, , 23:28 — REGNUM Грузовик протаранил несколько стоявших возле дороги хижин на юге Гвинеи-Бисау. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции.

Источники отметили, что ДТП произошло в воскресенье, 23 мая, в деревне Кабессе. По последним данным, в результате инцидента погибли 14 человек.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место трагедии, выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая в Таиланде перевернулся туристический автобус, 15 человек получили различные травмы.

Читайте также: В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом пострадали 15 человек