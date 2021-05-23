Москва, , 23:11 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник национальной сборной Словении по футболу Яка Бийол в ближайшее время вернется в московский ЦСКА. Немецкий «Ганновер» отказался выкупать футболиста.

В прошедшем сезоне, выступая за «Ганновер-96» на правах аренды, Бийол принял участие в 30-ти матчах второй Бундеслиги и одном матче Кубка Германии. В среднем за матч футболист совершал по 1,6 отбора и 2 перехвата. Портал WhoScored оценивает игру Байола в этом сезоне на 6,79 балла. Точность передач словенца — 74,8%.

Яка Бийол перешел в ЦСКА 22 июня 2018 года из «Рудара Веленье». «Красно-синие» отдали за футболиста 400 тысяч евро. На данный момент transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. Соглашение Бийола с «армейцами» рассчитано до конца сезона 2022/23.