Лондон, , 23:06 — REGNUM 23 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0 в рамках заключительного 38-го тура Английской премьер-лиги по футболу 2020/21. Оба гола забил 25-летний французский фланговый нападающий «канониров» Николя Пепе (49' Калум Чемберс, 60' Мартин Эдегор). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.

Статистика матча («Арсенал"/ «Брайтон»)

Удары 16/5

Удары в створ 6/1

Владение 54%/46%

Нарушения 10/8

Угловые 11/3

Составы команд:

«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэл, Холдинг, Чемберс, Парти, Смит-Роу (Сака, 74'), Джака, Эдегор (Мартинелли, 86'), Пепе, Обамеянг (Ляказетт, 79').

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Уэбстер, Данк, Бюрн, Биссума, Гросс, Модер, МакАллистер (Альсате, 66'), Троссард (Коннолли, 46'), Джаханбакш (Лаллана, 46').

«Арсенал», одержав 18-ю победу в сезоне и набрав 61 очко, поднялся на восьмую строчку. «Брайтон» с 41-м очком остался на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.