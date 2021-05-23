Лондон, 23 мая 2021, 23:06 — REGNUM 23 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0 в рамках заключительного 38-го тура Английской премьер-лиги по футболу 2020/21. Оба гола забил 25-летний французский фланговый нападающий «канониров» Николя Пепе (49' Калум Чемберс, 60' Мартин Эдегор). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.
Статистика матча («Арсенал"/ «Брайтон»)
Удары 16/5
Удары в створ 6/1
Владение 54%/46%
Нарушения 10/8
Угловые 11/3
Составы команд:
«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэл, Холдинг, Чемберс, Парти, Смит-Роу (Сака, 74'), Джака, Эдегор (Мартинелли, 86'), Пепе, Обамеянг (Ляказетт, 79').
«Брайтон»: Санчес, Уайт, Уэбстер, Данк, Бюрн, Биссума, Гросс, Модер, МакАллистер (Альсате, 66'), Троссард (Коннолли, 46'), Джаханбакш (Лаллана, 46').
«Арсенал», одержав 18-ю победу в сезоне и набрав 61 очко, поднялся на восьмую строчку. «Брайтон» с 41-м очком остался на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ.