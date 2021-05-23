Рамалла , 23 мая 2021, 23:04 — REGNUM В результате многодневного противостояния с Израилем в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу погибли 277 гражданских лиц. Об этом 23 мая сообщил министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

Палестинский флаг
Палестинский флаг
Global Panorama

«Варварская израильская агрессия против жителей Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа обернулась в последние недели гибелью 277 гражданских, в том числе 70 детей и 40 женщин», — цитирует его агентство WAFA.

Он добавил, что еще 8,5 тыс. человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Обострению регионального конфликта предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса, вызванные выселением арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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