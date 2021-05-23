Рамалла , , 23:04 — REGNUM В результате многодневного противостояния с Израилем в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу погибли 277 гражданских лиц. Об этом 23 мая сообщил министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

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«Варварская израильская агрессия против жителей Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа обернулась в последние недели гибелью 277 гражданских, в том числе 70 детей и 40 женщин», — цитирует его агентство WAFA.

Он добавил, что еще 8,5 тыс. человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Обострению регионального конфликта предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса, вызванные выселением арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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