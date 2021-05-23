Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Подразделения Нацгвардии США, дислоцированные в Вашингтоне после беспорядков 6 января, покинули зону вокруг Конгресса, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что бойцы больше не несут дежурство возле Капитолия. Сейчас за периметром Капитолия выставлено несколько патрульных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, группа протестующих, поддерживающих попытки Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов в США, штурмовала Капитолий 6 января 2021 года.

Митингующие, прорвавшись через службу безопасности, нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания.