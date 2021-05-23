Кишинёв, , 22:39 — REGNUM 75 носителей SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 254 676 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 246 570 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались 6075 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 100 носителей SARS-CoV-2.

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