24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 11:00 — REGNUM 24 мая в России, и в других славянских государствах отмечается праздник День славянской письменности и культуры.

В этот день в Православной церкви отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник пришел в Россию из Болгарии, где уже в XII веке 11 мая по старому стилю почитали «Солунских братьев».

Памятник Кириллу и Мефодию в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Кирилла и Мефодия при МГУ имени М.В. Ломоносова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строящаяся церковь Кирилла и Мефодия в Ростокино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кирилл и Мефодий — братья из города Солуни (ныне Салоники), которые в IX веке создали старославянскую азбуку и перевели с греческого на болгарский язык некоторые священные книги. Эти святые — создатели церковнославянского языка.

В России святых Кирилла и Мефодия начали почитать в 1863 году. В 1985 году этот день объявлен как День славянской письменности и культуры, а в 1991 году праздник стал государственным. С 2010 года основным городом в России, где проходят праздничные события, стала Москва.

Памятник первому книгопечатнику Ивану Фёдорову в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Москве проходят ярмарки, концерты, лекции и экскурсии. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия ограничены. Но жители и гости Москвы могут узнать о славянской культуре, посетив Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. В бывшем павильоне «Земледелие» посетители увидят интерактивную выставку, посвященную славянской азбуке и письменности. Там можно узнать о том, как зародилась славянская азбука на Руси, берестяных грамотах и первых книгах, о появления книгопечатания в России и как обучали грамоте в школах. Не только историю славянского языка можно узнать в этом центре, но и современное состояние семьи славянских языков. В центре проходят лекции, мастер-классы, воркшопы, писательские клубы.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая печатная книга в России — «Апостол» 1564 г. из собрания Российской государственной библиотеки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для желающих почитать книги на славянских языках при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино организован Центр славянских культур. В этом центре находятся книги на большинстве славянских языков: польском, болгарском, белорусском, украинском и др. В центре проходят выставки, лекции, концерты. При центре организованы курсы по изучению славянских языков.

Бюст русского литературоведа и культуролога Юрия Михайловича Лотмана во дворе Библиотеки иностранной литературы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для тех, кто хочет писать красиво, например, на старославянском языке, в Москве существуют курсы каллиграфии. В школе исторической каллиграфии, как в настоящем скриптории, в палатах XVII века взрослые и дети учатся писать древнерусскими языками: глаголицей, уставом, полууставом, скорописью, вязью.

Бюст русского просветителя и издателя Николая Иваонвича Новикова во дворе Библиотеки иностранной литературы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа исторической каллиграфии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM