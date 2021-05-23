Рига, , 22:29 — REGNUM За минувшие сутки на территории Латвии было выявлено свыше 230 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 233 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 130 945.

Также сообщается, что за это же время в Латвии от COVID-19 скончались три пациента, а суммарное количество летальных исходов в стране от нового заболевания превышает 2,3 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, в 17 мая в Латвии началась добровольная вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 16 лет.

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