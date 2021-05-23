Ливерпуль, Великобритания, , 22:21 — REGNUM «Эвертон» в ближайшее трансферное окно предпримет очередную попытку арендовать 28-летнего атакующего полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом 23 мая сообщило издание Mundo Deportivo. Ранее «ириски» уже предпринимали попытку арендовать футболиста летом 2020 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Коутиньо принял участие в 12-ти матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста один гол в двух играх. В составе сборной Бразилии футболист забил один мяч в двух играх в рамках квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Филиппе Коутиньо пришел в «Барселону» 6 января 2018 года из «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» отдали за бразильца 120 миллионов евро. В сезоне 2019/20 Коутиньо выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.