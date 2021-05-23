Барселона, Испания, , 22:18 — REGNUM Руководство лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» намерено в летнее трансферное окно переманить 31-летнего бразильского вратаря каталонской «Барселоны» Нето, контракт которого с «сине-гранатовыми» рассчитан конца сезона 2022/23. Об этом 23 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Нето перешел в «Барселону» 1 июля 2019 года из «Валенсии» за 26 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Нето принял участие лишь в семи матчах чемпионата, в которых пропустил шесть мячей. В рамках Лиги Чемпионов вратарь пропустил один мяч в трех играх.