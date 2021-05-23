Вильнюс, , 22:16 — REGNUM В Вильнюсском международном аэропорту приземлился ранее экстренно севший в аэропорту Минска самолёт компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 23 мая глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам.

«Самолет (компании Ryanair — прим. ИА REGNUM) приземлился в аэропорту литовской столицы», — сказал Ландсбергис.

Напомним, из национального аэропорта Минск в Вильнюс воздушное судно вылетело в 20:48 мск.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что по факту сообщения о минировании лайнера Ryanair в республике возбудили дело.

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