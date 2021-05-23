Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 166 346 635 человек, за последние сутки в мире выявили 563 692 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 11 548 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 449 117.

Днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 600 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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