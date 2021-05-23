Минск, , 21:10 — REGNUM Из столицы Белоруссии вылетел самолет Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, экстренно севший 23 мая в воздушной гавани города. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что воздушное судно вылетело из национального аэропорта Минск в Вильнюс в 20:48 по местному времени (совпадает с московским).

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что в республике возбудили уголовное дело по факту сообщения о минировании лайнера Ryanair.

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