Белград, 23 мая, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в Димитровграде на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руманом Радевым 22 мая отметил, что готов с властями Болгарии обсудить облегчение пересечения границ для туристов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Александр Вучич во время визита в Болгарию

Он добавил, что соглашение, которое существует с Северной Македонией, не действует, поскольку Болгария является членом ЕС.

«Мы не можем применять те же самые договоры с Северной Македонией, потому что Болгария является членом ЕС, и это разные правила, мы говорим о разных вещах. Но можем ли мы облегчить передвижение лиц, сократить время в пути для туристов, как сделать путешествия намного более комфортными, чем сегодня, мы можем и готовы провести переговоры. Я попрошу болгарских друзей сделать это наилучшим образом и обеспечить более быстрый переход через границы», — подчеркнул Вучич.