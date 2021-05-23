Рим, , 21:09 — REGNUM В Италии умер ребенок, пострадавший при падении кабины подъемника в горах на севере страны, сообщает 23 мая ASNA со ссылкой на источник.

Отмечается, что ребенок был доставлен в больницу Турина, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Таким образом, число жертв возросло до 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение кабины фуникулера произошло в Италии сегодня, 23 мая. Трагедия произошла в населённом пункте Стреза в области Пьемонт.

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