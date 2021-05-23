Лондон, , 21:03 — REGNUM 23 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» в рамках заключительного 38 тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 5:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 11-й минуте встречи забил плеймейкер сборной Бельгии Кевин де Брёйне после передачи Рияда Мареза — 1:0. Через 3 минуты Габриэль Жезус удвоил преимущество «горожан» — 2:0. На 37-й минуте атакующий полузащитник «ирисок» Гильфи Сигурдссон не сумел реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. В дебюте второго тайма Филип Фоден довел счет до разгромного, замкнув передачу Рахима Стерлинг — 3:0. На 71-й и 76-й минутах вышедший на замену Серхио Агуэро отметился забитыми мячами — 5:0.

Желтые карточки получили Ришарлисон, Мейсон Холгейт, Рубен Диаш и Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» одержал 27-ю победу, набрал 86 очков и укрепился на первой строчке. «Эвертон» с 59-ю очками расположился на одиннадцатом месте.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко, де Брёйне, Фернандиньо, Фоден, Стерлинг, Марез, Жезус.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Годфри, Динь, Дукуре, Дэвис, Сигурдссон, Аллан, Ришарлисон, Калверт-Льюин.