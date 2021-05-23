Лондон, , 20:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании предупредило Белоруссию о «серьёзных последствиях» из-за задержания в Минске телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Соединенного королевства Доминик Рааб.

«Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко будет иметь серьезные последствия», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет исландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, сейчас он задержан.

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