Москва, , 09:00 — REGNUM На конференции в Москве политики подвели итоги широкой общественной дискуссии, которая развернулась вокруг «Нового курса» — проекта обновленной партийной программы, предложенной для общественного обсуждения.

На конференции «Партии Дела» © Партия Дела

В новой редакции программы партия осталась верна трем принципам разумной экономической политики, гарантирующей стране процветание: протекционизму российского производителя, стимулирующей налоговой и мягкой денежно-кредитной политике. Эти меры должны привести к развитию несырьевой экономики, возрождению села и, следовательно, к созданию новых рабочих мест и росту реальных доходов россиян.

Вместе с тем проект документа — это ответ на геополитические и идеологические вызовы, с которыми страна столкнулась в последние годы. По словам лидера партии, председателя Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президента ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкина, программа представляет собой полноценную стратегию развития страны.

Константин Бабкин © Партия Дела

Главный посыл заключается в идее о том, что Россия — не восток и не запад. Это отдельная цивилизация, готовая строить партнерские отношения со всеми государствами мира, но ставящая на первое место национальные приоритеты: отечественные промышленность и экономику, традиционные ценности, сохранение культуры коренных народов страны и устойчивое экологическое развитие.

«Самый важный конфликт, который происходит сейчас — между теми, кто смотрит на нашу страну как на придаток западной цивилизации и место деятельности международных корпораций, и теми, кто видит Россию самостоятельной цивилизацией с великой историей и культурой, и мощной, независимой экономикой. Сейчас маятник политики Правительства на стороне «западников». Страна втянута в ВТО, открыв рынок для зарубежных продуктов и подавив свою промышленность. Золотовалютные запасы хранятся на западе, работая не на нашу экономику», — сказал Константин Бабкин, открывая конференцию.

Он пояснил, какие преимущества получит страна, если ее правительство перейдет на «Новый курс», предложенный «Партией Дела». Реализуя теорию разумной экономической политики, Россия вложит 600 млрд долларов, хранящихся в зарубежье, в свое развитие. Мягкая денежно-кредитная политика позволит снизить стоимость кредитов, сделав их доступными для граждан и предприятий. «Благодаря этому повысится покупательная способность, расширится внутренний рынок, а наши производители и созидатели начнут строить фабрики и создавать новые рабочие места», — подчеркнул Константин Бабкин.

Лидер партии заявил, что «пора заканчивать» предоставлять льготы иностранным поставщикам товаров. Вместо этого пришло время защитить российских производителей мебели, одежды и других несырьевых товаров. «Нужно дать им возможность продавать результаты своего труда по справедливым ценам, поддерживая на внешнем и внутреннем рынках».

С Константином Бабкиным согласен член Генерального совета «Партии Дела», президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. Он предложил промышленникам объединиться, вместе добиваясь смены прозападного экономического курса, продвигаемого Правительством.

Георгий Самодуров © Партия Дела

«Мы давно знакомы с Константином Бабкиным, и я знаю, как он и его соратники последовательно отстаивают интересы реального сектора экономики и борются за принятие комплекса мер государственной поддержки российского производителя. Это был немаловажный фактор, который нас убедил в том, что промышленникам нужно объединяться», — сказал Самодуров.

Он отметил, что главная цель партийной программы — благополучие России. «В ней дается целый комплекс предложений по достижению поставленных в программе целей. Это находит поддержку в умах и сердцах людей, работающих на производстве».

Член Генерального совета «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил программу за разумный, реальный, сбалансированный и ответственный подход к решению социально-экономических проблем страны. «Эта программа написана не для того, чтобы привлечь избирателей, а для того, чтобы ее действительно реализовать», — сказал он.

Владимир Гамза © Партия Дела

Гамза раскритиковал финансово-экономический блок Правительства за то, что его представители необоснованно радуются тому, что Россия шестая экономика в мире по ВВП. «Этот показатель ни о чем не свидетельствует, кроме того, что мы большая страна. Самое важное — это рост экономики. За последние 30 лет мы развивались в 1,5 раза медленнее средних показателей роста экономики всего мира, включая беднейшие страны. По итогам 2020 года мы на 49-ом месте по ВВП на душу населения», — сообщил Владимир Гамза, назвав Россию бедной страной.

Россия ежегодно опускалась в рейтинге в сторону бедных стран, поскольку в ней в основном развивался спекулятивный финансовый сектор экономики. Так, за последние 10 лет банковские активы выросли на 230%, но финансирование МСП только на 80% (ниже уровня накопленной инфляции), а прямые инвестиции в экономику в форме IPO вообще показали нулевой рост. «У нас не растут вложения финансового рынка в реальную экономику. В результате мы построили «страну-кубышку». У нас много сбережений — более 120 трлн рублей, но эта огромная денежная масса дает всего 20 трлн рублей инвестиций в основной капитал в год (около 19% ВВП). В то время как во всем мире основной источник капиталовложений — это финансовый рынок, который дает ⅔ всех инвестиций. В России же привлеченные инвестиции из финансового сектора составили всего 24% всех капиталовложений», — пояснил Владимир Гамза.

Между тем, промышленники ведут принципиальный спор с Центробанком о том, что важнее: рост экономики или таргетирование инфляции? «ЦБ считает, что экономический рост является функцией инфляции. Мы же утверждаем, что рост экономики — это функция инвестиций в основной капитал. Очевидно, что при высоком экономическом росте за счет расширенного финансирования экономики может быть повышенная инфляция, но только на первом этапе, потому что она будет подавлена за счет развития производства и роста предложения на рынках потребления».

В подтверждение своих слов Владимир Гамза привел соответствующие данные за последние 5 лет: Португалия, Китай и Индия по росту экономики дали более 30%, при этом инфляция в Португалии составила 4%, в Китае — 10%, а в Индии — 21%. Такая же картина и в странах с низкими темпами роста. Так, в Японии инфляция за пять лет — 2,7%, экономика же выросла на 15%; в Канаде накопленная инфляция — 8%, а рост — 19%; а в России инфляция составила 34% при росте в 17%. «Сама по себе низкая инфляция не является основой экономического роста», — уточнил он.

Михаил Ненашев, член Генерального совета «Партии Дела», председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота напомнил о залоге безопасности России — армии и флоте и сельском хозяйстве. «Развитие этих направлений позволяет нашей стране находиться среди мировых лидеров», — сказал он.

Владимир Гамза © Партия Дела

Ненашев подчеркнул, что «Партия Дела» как организация, объединяющая созидателей, помимо внимания к обороне и промышленной безопасности страны также должна настраивать граждан на позитивную организационную деятельность и помогать выйти на новый уровень взаимодействия с государством, в том числе, контролируя, на какие проекты выделяются деньги страны.

Константин Бабкин, завершая конференцию, отметил, что в России одна политическая сила выступает за справедливость, другая — за доходы граждан, третья — за честные суды и свободные выборы. «Мы же хотим добиться всего этого сразу. Партия уже много лет последовательно идет к нашей цели и, я уверен, однажды придет к тому, что в России будет торжествовать комплексная государственная инвестиционная политика, и мы увидим начало бурной эпохи развития нашей страны».

На конференции «Партии Дела» © Партия Дела

На большой партийной конференции, посвященной «Новому курсу», помимо руководства партии также выступили председатели региональных отделений и приглашенные гости — политологи и экономисты.

Проект «Нового курса» был опубликован в 2020 году. На призыв партии высказаться о представленной программе откликнулись многие политики, общественные деятели, промышленники и мыслители. В течение года их рецензии публиковались в СМИ, а текст документа обсуждался на круглых столах.

Окончательная редакция программы будет утверждена на партийном съезде, который запланирован на осень 2021 года.