Ливерпуль, Великобритания, , 20:49 — REGNUM 23 мая «Ливерпуль» в рамках заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Оба мяча «мерсисайдцев» на 36-й и 74-й минутах забил 29-летний фланговый нападающий сборной Сенегала Садио Мане. Голевыми передачами отметились Роберто Фирмино и Мохаммед Салах. Встреча проходила в «Ливерпуле» на стадионе «Энфилд». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили Джордан Айю, Трент Александер-Арнольд, Жаиро Ридевальд и Джеймс Милнер. На матче работала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,94 по мнению портала WhoScored был признан Садио Мане, отметившийся двумя забитыми мячами, двумя отборами и двумя успешными обводками. Точность передач сенегальца составила 80%.

«Ливерпуль», одержав 20-ю победу в сезоне и набрав 69 очков, поднялся на третью позицию в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 44-мя очками расположился на четырнадцатой строчке.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Алькантара, Фирмино, Салах, Мане.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Томкинс, Кэхилл, Митчелл, Куяте, Маккарти, Ридевальд, Айю, Таунсенд, Заа.