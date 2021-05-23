Лондон, , 20:42 — REGNUM 23 мая в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в рамках последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2020/21 лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» со счетом 4:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 18-й минуте встречи забил Джейми Варди ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 23 минут 27-летний таранный форвард «шпор» и сборной Англии Харри Кейн восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второй половины Варди оформил дубль с пенальти — 2:1. На 76-й минуте вратарь «лис» Каспер Шмейхель срезал мяч в свои ворота — 2:2. На 87-й и 90+6-й минутах арендованный из мадридского «Реала» Гарет Бейл отметился забитыми мячами в ворота «Лестера» и принес «Тоттенхэму» победу со счетом 4:2.

Статистика матча («Лестер Сити"/ «Тоттенхэм»)

Удары 10/11

Удары в створ 6/4

Владение 47%/53%

Угловые 8/7

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Фофана (Менди, 21'), Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон (Перес, 80'), Ндиди, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Перейра, 62'), Варди, Ихеаначо.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Регилон, Алдервейрелд, Санчес, Хейбьерг, Сон (Родон, 90'), Уинкс, Алли (Моура, 68'), Бергвейн (Бейл, 68'), Кейн.

«Лестер Сити» потерпел поражение, но остался на пятой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 66-ю очками. Пятое место дает «лисам» право участвовать в Лиге Европы следующего сезона. «Тоттенхэм» сыграет в Лиге Конференций УЕФА 2021/22.