Афины , , 20:41 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили более 870 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 877 случаев заражения SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 389 804.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 11 772.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Греции за сутки было выявлено более 1,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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