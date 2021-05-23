Афины , , 20:34 — REGNUM Власти Греции находятся в контакте с Евросоюзом после совершившего экстренную посадку в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair. Об этом МИД Греции сообщило 23 мая в своем Twitter.

«МИД находится в постоянном контакте с компетентными службами и европейскими партнерами по поводу самолета, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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