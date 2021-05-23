Лондон, , 20:34 — REGNUM 23 мая в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в рамках заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Астон Вилла» одержала сенсационную победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч под занавес первой половины забил форвард «Астон Виллы» и сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре после передачи Мэтта Таргетта — 1:0. В дебюте второго тайма Анвар Эль-Гази удвоил преимущество хозяев ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:0. Через 18 минут Бен Чилуэлл забил первый и последний мяч «пенсионеров» в этой встрече, замкнув передачу Кристиана Пулишича — 2:1.

Желтые карточки получили Жоржиньо, Тимо Вернер, Матео Ковачич, Джон Макгинн, Марвелус Накамба, Дамиан Мартинес и Кепа Аррисабалага. На 89-й минуте встречи защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта был удален с поля прямой красной карточкой.

На матче работала бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Нил Дэвис.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Мингс, Таргетт, Хос, Макгинн, Грилиш, Траоре, Эль-Гази, Накамба, Уоткинс.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл, Аспиликуэта, Пулишич, Вернер.

«Астон Вилла», набрав 55 очков, осталась на одиннадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 67-ю очками занял четвертую строчку, дающую право участвовать в Лиге Чемпионов следующего сезона.

29 мая «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в рамках финала Лиги Чемпионов 2020/21. Встреча пройдет в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао».