Ханты-Мансийск, 23 мая, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Югре на 23 мая на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 га. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

31.mchs.gov.ru Тушение природного пожара

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Площадь, пройденная огнём, с 21 мая увеличилась в семь раз. Наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе. Причина пожаров — грозовые разряды.

Для ликвидации лесных пожаров задействованы силы и средства Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России по ХМАО, казённого учреждения «Центроспас-Югория», арендаторы, три вертолёта Ми-8 и три самолета АН-2.

Пока лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики автономного округа.