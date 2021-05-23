Париж, , 20:32 — REGNUM Решительный ответ на посадку самолета компании Ryanair в Минске должны дать европейские страны. Об этом 23 мая сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на странице в соцсети Twitter.

«Решительный и единый ответ европейских стран необходим», — отметил французский министр.

По его мнению, покинуть Белоруссию должны разрешить «всем пассажирам этого рейса».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая МИД Германии потребовал от белорусских властей немедленно прояснить ситуацию вокруг задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту совершившего в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

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