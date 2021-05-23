Москва, , 20:22 — REGNUM Ключи шифрования блокчейна электронного предварительного голосования «Единой России» разделены. Технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных

Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов.

Они будут хранить их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования партии. Ключи соединят вечером 30 мая, после чего блокчейн будет опубликован на сайте.

Руководитель IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала запрос избирателей на возможность наблюдения за выборами.

«Это происходит с помощью технологии блокчейн. Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование», — рассказал журналистам Вячеслав Сатеев.

Высоко оценили уровень безопасности системы электронной процедуры и представители IT-отрасли. Они отметили, что развитие электронных выборных технологий позволяет делать процесс волеизъявления быстрее в самых дальних уголках страны;: «Сделано все разумно, рационально. После голосования каждый сможет скачать все данные в этом блокчейне себе на компьютер и просто проверит, правильно ли учтен его голос»

В свою очередь, член Центризбиркома Антон Лопатин, подчеркнул, что практика применения дистанционного электронного голосования, которую наработала «Единая Россия», повышает доверие избирателей.

«ЦИК РФ будет сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии процедуры», — заключил он.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах РФ. Также примерно в половине регионов процедура пройдет и в очном формате — на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.