Таллин, , 20:14 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз проявить единство после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Об это она написала в своем Twitter.

Эстонский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование. ЕС должен выступить единым фронтом», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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