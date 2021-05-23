Москва, , 20:10 — REGNUM У заслуженной артистки России Нины Шацкой, которая ранее скончалась на 82-м году жизни, предварительно, была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Пятый канал.

В сообщении говорится, что вдова Леонида Филатова, которая сыграла в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Контрабанда», умерла после продолжительной болезни.

Отмечается, что ранее актриса перенесла инсульт.

Как передавало ИА REGNUM, 81-летняя актриса Нина Шацкая скончалась 23 мая.

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