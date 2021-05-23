Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Исландии были конструктивными и деловыми.

«Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов», — сказал Блинкен в интервью CNN.

По его словам, глава Белого дома Джо Байден «ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон бы предпочел более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рейкьявике состоялась всего через несколько дней после того, как Россия определила Соединенные Штаты Америки как «недружественное государство». Однако теперь обе стороны положительно отзываются о министерских контактах, отмечает шведская новостная служба SVT Nyheter.

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