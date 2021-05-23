Дамаск, 23 мая, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Спецназ Турции «нейтрализовал» на севере Сирии шесть представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

U.S. Department of Defense Курдские бойцы

В военном ведомстве отметили, что «нейтрализованные» члены группировки якобы готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.

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