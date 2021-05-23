Челябинск, 23 мая, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Победителем чемпионата России по компьютерному спорту 2021 в дисциплине Dota 2 стала Сборная республики Марий Эл. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФКС России Сборная Республики Марий Эл

За победу команда получила 800 тыс. рублей и заветный кубок чемпиона. Ранее подобным образом также определились чемпионы в дисциплинах Tekken 7, StarCraft II, NHL 21, DCL — The Game и Clash Royale.

Напомним, что финал чемпионата России по компьютерному спорту 2021 проходил 22 и 23 мая. Площадкой для проведения соревнования стал ДС «Юность» (Челябинск).