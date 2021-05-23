Вена, , 19:37 — REGNUM Инцидент с посадкой самолёта компании Ryanair в Минске нужно расследовать. Об этом говорится в заявлении МИД Австрии на странице в соцсети Twitter.

«Нам нужно независимое международное расследование этого инцидента, — говорится в заявлении австрийского внешнеполитического ведомства. — Мы (власти Австрии — прим. ИА REGNUM) срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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